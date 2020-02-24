"وداعا يا صديقي".. أحمد فهمي ينعي عمرو فهمي عبر "إنستجرام"





نشر الفنان أحمد فهمي، صورة لصديقه عمرو فهمي السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونعى فهمي، صديقه الراحل قائلًا: "وداعا يا صديقي"ـ فيما علق شقيقه كريم فهمي" على الصورة قائلا: "الله يرحمه".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ربنا يرحمه يارب، ويصبر أهله على فراقه في الجنة ان شاء الله".



في سياق آخر قدم "فهمي" العديد من الأعمال الفنية منها ورقة مشفرة، سمير وشهير وبهير، بنات العم، كلب بلدي، هروب إضطراري، ريح المدام، الرجل العناب، الواد سيد الشحات.



وتدور أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، وياخذ المسلسل مجراه في الاطار الكوميدي، ومفاجأة الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار أحد، تم النصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ مرة أخرى.











