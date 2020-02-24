محمد رمضان يكشف لفضائية سعودية تفاصيل تعاونه المرتقب مع مطرب عالمي شهير





وأشار إلى أن الأغنية تم كتابتها على جزئين بين مصر والمغرب.



كما أكد عن تعاونة مع النجم العالمي ماتر جيمس، في أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه دائما أعماله تحقق نجاحات أكبر من العمل الذي سبقه.













قال الفنان محمد رمضان، إنه تجمعه علاقة صداقة قوية بالمطرب المغربي سعد لمجرد، قبل تقديم أغنيتهما الشهيرة "إنساي".وأضاف خلال لقائه في البرنامج "كاربول كايروكي" المذاع على قناة "SBC" السعودية، بإن فكرة أغنية "إنساي" جاءت له بعدما تحدث مع سعد، وقال له أنه يريد أن يقدم معه أغنية مشتركة.