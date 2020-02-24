عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

يتواصل الغموض والتضارب حول مدى إمكانية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقررة مساء اليوم الإثنين 24 فبراير، في تمام الساعة السابعة ولنصف بملعب القاهرة الدولي.

وتصاعدت الأحداث أمس الأحد، بعد قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بنشر بيناً رسمياً صادر عن مجلس إدارة الفريق على الموقع الرسمي للنادي، يتضمن إعلان الزمالك عدم خوضه مباراة القمة، إعتراضاً على قرارات اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها البيان بالغير شرعية.

وإعترضت إدارة الزمالك على إيقاف لاعبي الفريق، إمام عاشور الذي تقرر إيقافه لنهاية الموسم ومعه أحمد زاهر إداري الفريق، ومحمود عبد الرازق شيكابالا الذي تقرر إيقافه 8 مباريات، وعبد الله جمعة الذي تقرر إيقافه 3 مباريات، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الماضية أمام الأهلي.

ورغم نشر البيان على الموقع الرسمي للنادي، إلا أن النادي الأبيض لم يتقدم بأي خطاب رسمي يفيد بعدم خوضه المباراة، ليصبح الباب مفتوحاً أمام إمكانية التراجع وخوض المباراة.

وعلى الجانب الآخر، نشر النادي الأهلي بياناً طويلاً مفاده رفض العقوبات الموقعة على بعض لابيه، لكنه في نفس الوقت سيخوض المباراة دون أيه مشاكل.

عقوبة الزمالك في حال الإنسحاب

ووفقاً لنص اللائحة، سيتكبد الزمالك خسارة المباراة بنتيجة 2-0 وخسارة الزمالك لثلاث نقاط، بالإضافة لخصم 6 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية نص العقوبة مساء أمس الإحد، من خلال مداخلة هاتفية له عبر إحدى القنوات الفضائية.

وشدد الجنايني أن عقوبة الإنسحاب ستكون مضاعفة، في حال تكرار إنسحاب الزمالك خلال المباريات التالية.

وتعرض الزملك لموقف مشابه في عام 2017، حينما رفض خوض مباراة أمام مصر المقاصة في الدوري، خسرها إعتبارياً بنتيجة 2-0، وتم تطبيق اللائحة عليه بخصم نقاط.