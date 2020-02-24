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"اللي زيي يرفع إيده".. هكذا أطلت كارمن سليمان على جمهورها عبر "إنستجرام"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:34 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سليمان" في هذه الصور من داخل منزلها ببجامة شتوية من اللون الرمادي وعليها أرنوب مجسم، ومصففة شعرها بطريقة جذابة مع وضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "سليمان" على هذه الصور قائلة: "لما المناسبة اللي كنتي فيها تخلص وتروحي وتغيري هدومك وصعبان عليكي تشيلي الميكب أب، اللي زيي يرفع ايده".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "قمراية بتتصور يا أجمل كوكي في الدنيا، انا كمان زيك بعمل كده".

وقدمت "كارمن" العديد من الألبومات منها حبيبي مش حبيبي، صابرة، هاتها فيا، حاجة مش عجباني، الحال من بعضه، قلبي يدق، عيش على أعصابك، أخباري، كلام كلام، فيها الحياة، في القلوب، ميستهلوشي، الساعة بتاعت قبل النوم، بصاتك.

وشاركت "كارمن"، في العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها أناني، ماهي سهلة، كعب عالي، الدنيا دايرة عليك، حسيبك ربنا، حضن دافي.

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