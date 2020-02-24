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"النجاح فضل انتقام".. محمد رمضان يكشف لأول مرة سر غنائه "نمبر وان"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:16 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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عبر الفنان محمد رمضان، عن سعادته الشديدة بنجاح أغنية، "نمبر وان"، والتي حققت نجاحًا كبيرً ونسب مشاهدة قياسية أثناء طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقال رمضان، خلال لقائه في البرنامج السعودي "كاربول كايروكي" المذاع على قناة "SBC" السعودية: إنه قدم أغنية "نمبر وان" بسبب قول بعض الناس أن مسلسله "نمبر ٣"، مشيرًا إلى أنه أقسم بأنه سيجعل أبناء من يقول أنه نمبر ٣، يقولون في البيت أنه نمبر وان وذلك الذي حصل.

وأكد بإنه يرد على كل من ينتقده عن طريق العمل والنجاح الذي يحققه دائما، قائلا: "أنا بشوف افضل انتقام في الحياة النجاح ودور الفنان اسعاد الجمهور.

كما أعرب عن سعادته البالغة بنجاح حفله ضمن موسم الرياض بالمملكة الرياض، وأنها تفاجئ بحضور عدد كبير من الجمهور، الذي كان يحفظ أغانيه وكلمات مسلسل" الأسطورة" مشيرًا إلى أنها كانت أول مرة يذهب فيها إلى الرياض.


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الكلمات المفتاحية

نمبر وان مزيكا محمد رمضان الفجر الفني

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