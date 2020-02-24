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مصرع 10 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمدخل المطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:52 ص
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بوابة الفجر
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لقي 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، نتيجة حادث تصادم بمحيط مدخل مطار القاهرة باتجاه مدينة نصر.

ووقع الحادث بين سيارتين ميكروباص ونقل، وتم الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وأكدت مصادر، أن الإصابات تنوعت بين كسور بالأطراف، وكسور بقاع الجمجمة، فيما لقي أحد الضحايا حتفه فور وصوله المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وتقوم حاليًا برفع آثار الحادث وتجنيب السيارتين.

فيما يقوم رجال مباحث قسم شرطة الشروق بجمع تحريات حول الحادث وأسبابه.
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مصرع 10 حادث تصادم الشروق اصابة 4

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