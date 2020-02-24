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تفاصيل لقاء البابا ثيوذوروس مع رئيس جمهورية زامبيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:08 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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التقى قداسة البابا ثيوذوروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، أمس، مع الدكتور أيدجر شاجوا، رئيس جمهورية زامبيا، وذلك في القصر الجمهورية في لوساكا، عاصمة زامبيا.

حضر اللقاء المتروبوليت يوانيس، مطران زامبيا، والسفير السيد أحمد مصطفي، سفير جمهورية مصر العربية، والسفير مايكل كريوبنيك، القنصل الفخري لليونان.

وعرض صاحب الغبطة على فخامة الرئيس، ألأعمال والخدمات التي تقوم بها بطريرك الإسكندرية في زامبيا.

وفي نهاية كلمته منح البابا ثيوذوروس الدكتور Edgar Chagwa Lungu أعلى وسام لبطريركية الإسكندرية وهو وسام أسد القديس مرقس، والذي لا يُمنح لغير رؤساء الدول.

وبعد لقاء صاحب الغبطة برئيس جمهورية زامبيا سافر مباشرة إلى جنوب زامبيا، في منطقة Chirundu بجنوب زامبيا، من أجل زيارة، منطقة Vlachakidon حيث أُنشات أول نواة أرثوذكسية في منطقة نهر Zambezi.

وكان في استقبال البابا، المفوض الإقليمي وزعيم قبائل المنطقة والزعماء الدينيين والسلطات المحلية.

وتلى صاحب الغبطة صلاة وضع أساس مبنى ووضع حجر الأساس للمركز التبشيري الجديد للمدينة المقدسة في زامبيا، والذي سيتضمن مدرسة ومركز طبي وكنيسة ومختبر للتعليم والتدريب على الأنشطة الزراعية.
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الكلمات المفتاحية

زامبيا البابا ثيوذوروس

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