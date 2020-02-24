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محمد رمضان لقناة "SBC" السعودية: هذا اللقب الأقرب إلى قلبي (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:52 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قال الفنان محمد رمضان، إن جمهوره لقبه بعدد من الألقاب المحببة لقلبه، ودائمًا جمهوره يقف في "ضهره" ويقدم له الدعم.

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في أحد البرامج السعودية "كارول كايروكي" أن أقرب الألقاب إلى قلبه هو "الفنان، لافتًا إلى أنه أكثر لقب يحبه، موضحًا أن الألقاب التي يتم تلقيبه بها أغلبها من ضمن شخصيات قدمها".

وأضاف: "مادام جمهورك في ضهرك وبيدعمك فأكيد هتكون" نمبر وان".

يشار إلي أن محمد رمضان، يواصل حاليا تصوير مسلسله "البرنس" والمقرر يعرض في دارما رمضان، وتشاركه في البطولة الفنانة روجينا.



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