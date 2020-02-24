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جيرارد يشيد بتجربة لامبارد مع تشيلسي ويعلق على تدريبه لليفربول

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:08 ص
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ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد
ريهام عبد المحسن
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أشاد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي والمدير الفني لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي بتجربة فرانك لامبارد مع تشيلسي هذا الموسم، كما أكد أنه غير مستعد الآن لقيادة فريقه السابق ليفربول خلفًا للمدير الفني الحالي الألماني يورجن كلوب.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس:"أنا معجب بما يقدمه لامبارد، إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم في فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات، أنا فخور به كزميل سابق".

وأضاف:"من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين، هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".

وعن التنافس مرة أخرى مع لامبارد، قال جيرارد:" أود ذلك، أنا متأكد أن فرانك لديه نفس الأفكار لكني أيضًا أحب أن أصبح منافسًا لمورينيو".

وتابع:"أفهم لماذا تفترض الجماهير أنني أستطيع خلافة كلوب لأنني كنت قائدًا لفترة طويلة وأن الكثير من المشجعين يرغبون في عودتي إلى النادي".

وأردف قائلا:"لكنني ذكي لإدراك أنه يجب أن تكون جيدًا بما يكفي أولًا وقبل كل شيء يجب أن يعتقد ملاك النادي أنك الرجل المناسب لهذا الدور".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلاً:"إذا أتيحت لي فرصة في ليفربول فأرغب أن أستعد بأفضل طريقة ممكنة، هل أنا مستعد لوظيفة مدرب الريدز الآن؟ ربما لا.

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