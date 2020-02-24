كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد، مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ضد وست هام على أرضية ملعب أولد ترافورد.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز وإستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الإنفراد أكثر وأكثر بالصدارة، وحسم لقب الدوري الإنجليزي مبكراً.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة ليفربول ضد وست هام، مساء اليوم الأثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد وست هام، عبر قناة Bein Sport hd 2، بتعليق المصري علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمي: أليسون بيكير.

خط الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تشامبرلين – فابينو – جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.