أحمد حسن يتحدث عن إيقاف كهربا ويكشف مفاجآة بشأن مباراة السوبر

تحدث أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، تعمدت إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي.

وقال أحمد حسن في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الجبلاية تعمدت إيقاف كهربا لنهاية الموسم بعد انتقاله للأهلي، وأرى أن هناك تحايل في القرار"

وتابع: "لماذا تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم بينما تم إيقاف شيكابالا 8 مباريات فقط"

كما قجر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحداث لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال أحمد حسن في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حكم السوبر لم يكتب تقرير ومراقب المباراة جمال الغندور لم يتواجد في أبو ظبي".

وتابع: "الكرة المصرية في تراجع دائم وأصبحت تدار بالفهلوة والشو الإعلامي".