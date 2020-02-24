Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد حسن يتحدث عن إيقاف كهربا ويكشف مفاجآة بشأن مباراة السوبر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:53 ص
Advertisements
كهربا بقميص الأهلي
كهربا بقميص الأهلي
محمد جمال
Advertisements

تحدث أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، تعمدت إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي.

وقال أحمد حسن في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الجبلاية تعمدت إيقاف كهربا لنهاية الموسم بعد انتقاله للأهلي، وأرى أن هناك تحايل في القرار"

وتابع: "لماذا تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم بينما تم إيقاف شيكابالا 8 مباريات فقط"

كما قجر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحداث لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال أحمد حسن في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حكم السوبر لم يكتب تقرير ومراقب المباراة جمال الغندور لم يتواجد في أبو ظبي".

وتابع: "الكرة المصرية في تراجع دائم وأصبحت تدار بالفهلوة والشو الإعلامي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بي إن ايقاف كهربا ايقاف شيكابالا السوبر المصري أزمة مباراة السوبر أحداث السوبر المصري

أخبار تهمك

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 12 ساعة

"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل لقاء القمة 119 تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

نائب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة: السوبر في موعده

أحمد حسن يعلن عن مفاجآة تخص لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

الكشف عن حقيقة الممر الشرفي فى مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

اتحاد الكرة يحسم مصير إقامة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

11:55 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status