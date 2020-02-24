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أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:52 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 فبراير 2020.

القاهرة الكبرى
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة غربًا مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
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الكلمات المفتاحية

حالة الطقس امطار رعدية الارصاد

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