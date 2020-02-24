مرتضى منصور والجبلاية.. حكاية العشق الممنوع بين رئيس الزمالك واتحاد الكرة

مازالت الصراعات بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومجلس إدارة اللجنة الخماسية "الجبلاية" ، مستمراً في مشهد متكرر منذ تولى عمرو الجنايني ولجنته مهام اتحاد الكرة في أغسطس 2019.

تولي اللجنة الخماسية مهام اتحاد الكرة

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أسند مهام إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله وذلك بعد إستقالة مجلس هاني أبو ريدة وأعضاء الجبلاية السابقين في أغسطس 2019 ، عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

صراعات مرتضى منصور ومجلس الجبلاية.. عرض مستمر

بدأ الصراع القوي بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قيام الأخير بتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام في أغسطس من العام الماضي 2019.

وهاجم مرتضى منصور عمرو الجنايني بشدة منتقداً إياه على هذا القرار قائلاً في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم الذي كان يُعرض على قناة "المحور" : "ورحمة أمي هشيلك يا جنايني ... أنا جايلك بكرة يا جنايني اتحاد الكورة أنت والغندور ومش هسيبكم ... بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى".

وأكد مرتضى منصور وقتها قيامه بتقديم 4 بلاغات ضد جمال الغندور للنائب العام ، وعلى الرغم من ذلك دفع به عمرو الجنايني رئيساً اللجنة الحكام وهوا ما أغضب رئيس الزمالك.

خسارة الزمالك أمام إنبي تجدد صراع مرتضى والجنايني في حلقة جديدة

وعلى الرغم من هجوم مرتضى منصور على عمرو الجنايني منذ تعيين الأخير لجمال الغندور رئيسا للجنة الحكام إلا أن رئيس اللجنة الخماسية لم يرد على هجوم رئيس الزمالك الذي أعلن رفضه لاستمرار لجنة اتحاد الكرة التي وصفها بالغير شرعية.

وتحدد حلقات الصراع بعد خسارة الزمالك أمام إنبي بثنائية مقابل هدف، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليخرج مرتضى منصور عقب اللقاء مباشرة موجها أسهم الانتقاد لـ"رئيس اللجنة الخماسية": "هو أنت مصدق نفسك يا جنايني، إنت جاي عشان تخلص على الزمالك وتمنح الدوري للأهلي، بس انا مش هاسكت".

وجاء هذا التصريح في إشارة لغضب رئيس الزمالك من محمد الصباحي حكم مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وخسرها الأبيض بثنائية مقابل هدف.

شرارة صراع مرتضى والجنايني تنطلق قبل السوبر المصري

وشهدت الفترة الأخيرة منذ سفر الفريق الأبيض إلى دولة الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي فاز بها الأبيض ، اشتداد هجوم مرتضى منصور على لجنة إتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني والتي بدأت بسبب الحجز على مبلغ 8 ملايين جنيه لصالح الفارس الأبيض.

وقال مرتضى منصور :"الجنايني حجز على 8 ملايين جنيه لنادي الزمالك قادمة من الاتحاد الإفريقي منذ شهرين، موضحا حصلت على حكم قضائي بصرف أموال النادي من البنوك، ولكن طارق عامر رئيس البنك المركزي يرفض تنفيذ هذا الحكم وصرف أموال الزمالك".

وأوضح رئيس الزمالك : "أموال نادي الزمالك التي تأتي من الخارج يتم تحويلها على اتحاد الكرة، حتى أستطيع صرفها بسبب الحجز على أموال النادي في البنوك، ولكن الجنايني رفض صرفها، وهو عكس ما كان يقوم به هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الذي يقوم بصرفها فورًا"

قرارات السوبر المصري تكتب نهاية الجزء الأول من حكاية مرتضى منصور وعمرو الجنايني

وعلى ضوء قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وإصدارها عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد جمعة وكذلك الناشئ إمام عاشور فضلا عن إيقاف مرتضى منصور ،تفجر غضب رئيس الزمالك الذي أعلن رفضه استكمال الأبيض بطولة الدوري المصري حال استمرار عمرو الجنايني ولجنته في إدارة مهام الجبلاية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد :"مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا لبحث العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة على الزمالك، وحصلت على تفويض من 60 عضو جمعية عمومية من الاتحاد لعزل الجنايني من مهامه"

وتابع رئيس الزمالك:" عمرو الجنايني يصفي حسابه معي، وأنا بدأت في جمع التوقيعات لعزله بالفعل"

وتابع منصور تصريحاته مخاطباً وزير الشباب والرياضة : "بقول لوزير الرياضة والشباب من فضل أنت فين، هناك في خصومة بيني وبين عمرو الجنايني قديمة".

تصريحات عمرو الجنايني

وفي سياق متصل خرج عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات تلفزيونية للرد على إنسحاب الزمالك مؤكدا : "هناك لائحة تنص على خسارة الفريق المنسحب 3 نقاط و6 نقاط بنهاية الموسم، وحدثت من قبل في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، وكل مباراة لن يذهب لها ستكون العقوبة مغلظة".

وأضاف رئيس الجبلاية : "لم أستقبل شيئًا رسميًا من الزمالك وكل ما يقال في الإعلام، والأهلي أهلا وسهلا به في الاستاد، وأتمنى إقامة المباراة".

ومن الواضح أن أزمة الزمالك ورئيسه مع لجنة الجبلاية ستشهد فصولا جديدة سنرويها لكم فهل نرى مرتضى منصور يعزل الجنايني ولجنته من الجبلاية أم تنتصر إرادة الفيفا لحين إنتخاب مجلس جديد ؟