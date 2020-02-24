رد فعل حسني مبارك على براءة نجليه

كشف المحامي فريد الديب، عن الحالة الصحية لـ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدًا أنه بخير، نافيًا شائعات مرضه، لافتًا إلى أن حالته النفسية تحسنت كثيرًا بعد براءة جمال وعلاء مبارك، مما أدى إلى تحسن صحته.



وأوضح "الديب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن مبارك أجرى عملية جراحية ولا زال يخضع لعلاج مكثف في المستشفي.



وأضاف، أنه يظل في العناية المركزة احتياطيًا لظروف صحته وسنه؛ ليتم رعايته، مؤكدًا أنه لم يزيل ورم من المعدة، وليس لديه ورم من الأساس، ولم يدخل في غيبةبة، مؤكدًا أنها شائعات، وأنه سيغادر المستفى خلال أيام.

