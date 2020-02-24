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أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 4 × 3 بوردو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:30 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
محمد مرعي
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حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا أمام ضيفه بوردو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة المثيرة  التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة  الدوري الفرنسي.

سجل رباعية سان جيرمان، إدينسون كافاني وماركينيوس "هدفان" وكيليان مبابي، في الدقائق (25) و(45+2) و(63) و(69).

وجاءت أهداف بوردو عن طريق  هوانج جو وبابلو كاسترو وروبن باردو في الدقائق (18) و(45+6) و(83).

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