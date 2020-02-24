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عاجل.. هاني شاكر يحرر محضرا ضد حمو بيكا بعد مخالفة قراراته

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
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أحيا مؤدي المهرجانات حمو بيكا حفلًا فني داخل احد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وبناء عليه قامت ادارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

وحررت نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية ونقيبها المنتخب حديثا علاء المرضي بتحرير محضر ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل، وحمل المحضر رقم 2578بتاريخ 23 فبراير 2020، وذلك بناء على تعليمات المايسترو منصور هندي رئيس لحنة العمل الذي أكد ان النقابة لن تتوانى عن تطبيق القانون الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.

يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرر خلال الأيام الماضية، إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء التي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تتلزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط  التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم مصر.


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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر محضر فنان حمو بيكا الفجر الفني

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