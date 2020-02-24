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أحمد سمير فرج لـ"الفجر الفني": عرض الأعمال الفنية على المنصات الرقمية الحل الأمثل لأنها المستقبل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:58 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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يواصل المخرج أحمد سمير فرج، تصوير مسلسله الجديد "ختم النمر"، الذي يعرض حاليًا على شاشة التلفزيون ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر مارس القادم.

وكشف أحمد، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، عن رأيه في عرض الأعمال الدرامية والسينمائية على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية قائلًا إن هذه المواقع هي المستقبل فالعالم كله في نت فلكس وديزني وأبل جديد وكل الناس بتتجه لهذه المواقع لان فيها حرية في الأراء والأفكار، فالمشاهدون يدفعون مثلا 200 جنية للموقع ويظل مفتوحًا طوال الشهر ليشاهد ما يرغب في أي وقت يجد نفسه غير مشغولًا.

وأوضح قائلًا: "فموضوع أن المشاهد ينتظر المسلسل أو الفيلم بإعلاناته بدأ يشعر معه بالملل بشكل كبير جدًا، باضافة إلى أنه تتيح للمشاهد البحث عن مواقع مصرح بها  فكان هذا الحل البديل الذي وجدوه خارج مصر، فالمواقع هي المستقبل والمنافس الجديد لدور العرض وللقنوات والتلفزيون وأصبحت أمرًا واقع".

يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، ينتمي لنوعية الأعمال ذات45حلقة، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في البطولة الفنان أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وإسلام جمال، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

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