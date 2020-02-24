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آرسنال يحسم مصير نجمه

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:06 ص
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أرسنال
أرسنال
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال حسم موقفه من بيع نجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وذلك وسط إهتمام برشلونة القوي بالفوز بخدماته.

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن برشلونة مازال يرغب في التعاقد مع أوباميانج على رغم تعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم مارتين برايثوايت.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يفضّل التخلي عن أوباميانج لصالح برشلونة بدلاً من رحيل نجمه الشاب جابرييل مارتينيلي الذي يعتبره النادي مستقبل الفريق.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا يلعب في آرسنال منذ عام 2018 وخاض مع الجانرز 94 مباراة وسجل 58 هدفاً وصنع 13 هدف وأن عقده ينتهي في 2021.

وكان إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة قد ألمح مطلع هذا الشهر أن إدارة الفريق الكتالوني تسعى لضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن النجم الجابوني ارتبط بالانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الأمور لم تسير في طريقها الصحيح.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة برشلونة تبحث عن تدعيم خط هجوم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها الأوروجوياني لويس سواريز والتي ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا انتقل إلى آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2017/2018 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني وأن عقد النجم الجابوني سينتهي مع ناديه في يونيو 2021.

وقال أبيدال في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ميرور البريطانية:"أعرف أوباميانج جيدًا، إنه لاعب جيد وحاسم، سننتظر إلى الصيف وسنرى ما سيحدث".

وأضاف:"من المنطقي أن نتعاقد مع لاعب رقم 9، إنه أمر ضروري للفريق، نعلم أن سواريز سيعود بقوة لكن علينا إحضار أفضل لاعب في الصيف".

واختتم أبيدال تصريحاته قائلاً: "لدينا قائمة تضم أسماء لاعبين مثل أوليفيه جيرو نجم تشيلسي وفيرناندو يورنتي نجم نابولي وأوباميانج ولكننا قررنا عدم التعاقد مع أي لاعب في يناير الماضي".

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