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ريال مدريد يصارع لضم نجم مانشستر سيتي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:03 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد دخل صراع التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم هجومه.

وكشفت شبكة ديفنسا سينترال الإسبانية والمختصة في شئون ريال مدريد فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يخطط للتعاقد مع ساني في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن بايرن ميونخ كان قريب جداً من التعاقد مع ساني في الصيف الماضي ولكن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم الألماني أوقف إتمام الصفقة.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ من أجل التخلي عن نجمه ساني بالإنضمام إلى النادي البافاري.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية مطلع هذا الشهر أن يوفنتوس الإيطالي يعمل على التعاقد مع نجوم قادرين على رفع جودة الفريق من أجل الاستمرار في المنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن يوفنتوس مهتم جديًا بالتعاقد مع الألماني الشاب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن ساني يعتبر هدفًا لبايرن ميونخ الألماني منذ الصيف الماضي لكنه تعرض لإصابة الرباط الصليبي مما أجل عملية انتقاله إلى النادي البافاري.

وأكدت وسائل الإعلام الإيطالية أن بايرن ميونخ مازال مهتمًا بضم ساني إلا أنه الآن سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الذي يراقب النجم الألماني عن كثب بعد عودته من الإصابة مؤخرًا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالي أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كان قد رفض مؤخرًا تأكيد رحيل أو بقاء ساني مؤكدًا أن الأمر في يد مجلس إدارة السيتزنز

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