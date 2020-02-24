شاهد.. رد ناري لـ"الطيار الموقوف" على العرض الجديد من محمد رمضان للتنازل عن القضية (فيديو)







عبر الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، عن رفضه الجديد للعرض الجديد، الذي قدمه الفنان محمد رمضان، له بدفع مرتبه كاملا لحين صدور حكم نهائي في القضية.



عبر الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، عن رفضه الجديد للعرض الجديد، الذي قدمه الفنان محمد رمضان، له بدفع مرتبه كاملا لحين صدور حكم نهائي في القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" ، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مش أنا اللي أخد مرتب من رمضان كتعويض.. عيب أوي".





ووجه حديثه لرمضان، قائلًا له": اللي ضايقني إنه بيقول عني والفريق القانوني إننا لمينا بعض علشان ناخد فلوس.. إحنا مش عصابة يا محمد يا رمضان".













