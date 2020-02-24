Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضا عبد العال يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:35 ص
Advertisements
الكابتن رضا عبدالعال
الكابتن رضا عبدالعال
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكابتن رضا عبدالعال، المحلل الرياضي، إن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك مؤجلة في الأساس، وليس لها قيمة، معلقًا: "ربنا يستر من مباراة الغد".

وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الأهلي يرفض العقوبات؛ لأنه مصدوم بسبب خسارته كأس السوبر أمام الزمالك، لافتًا إلى أن اتحاد كرة القدم يعاند رئيس نادي الزمالك والأهلي بعدم تأجيل مباراة الغد.

وأكد، أنه يجب على اتحاد الكرة أن يصدر بيانًا رميًا بتأجيل مباراة القمة غدًا؛ لتهدئة الرأي العام، مشيرًا إلى أن اتحاد كرة القدم ضعيف، ويجب على أعضائه الاستقالة فورًا، معلقًا: "الفيفا أصلًا ميعرفش إن فيه مباراة بين الأهلي والزمالك غدًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكابتن رضا عبدالعال الزمالك والأهلي

أخبار تهمك

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ حوالي 6 ساعات

"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 5 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

11:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status