رضا عبد العال يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

قال الكابتن رضا عبدالعال، المحلل الرياضي، إن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك مؤجلة في الأساس، وليس لها قيمة، معلقًا: "ربنا يستر من مباراة الغد".



وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الأهلي يرفض العقوبات؛ لأنه مصدوم بسبب خسارته كأس السوبر أمام الزمالك، لافتًا إلى أن اتحاد كرة القدم يعاند رئيس نادي الزمالك والأهلي بعدم تأجيل مباراة الغد.



وأكد، أنه يجب على اتحاد الكرة أن يصدر بيانًا رميًا بتأجيل مباراة القمة غدًا؛ لتهدئة الرأي العام، مشيرًا إلى أن اتحاد كرة القدم ضعيف، ويجب على أعضائه الاستقالة فورًا، معلقًا: "الفيفا أصلًا ميعرفش إن فيه مباراة بين الأهلي والزمالك غدًا".

