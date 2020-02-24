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أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 3 × 1 فياريال

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:00 ص
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أتليتكو وفياريال
أتليتكو وفياريال
محمد مرعي
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حقق أتليتكو مدريد فوزا هاما على حساب فريق ريال مدريد، وحول تأخره بهدف لانتصار كبير بثلاثية، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني لـ"ليجا".

وأحرز فياريال الهدف الأول عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 16 وتعادل آنخل كوريا لأتلتيكو في الدقيقة 40 وأضاف خورخي كوكي الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يختتم جواو فيليكس أهداف أتلتيكو في الدقيقة 74.

 

وبتلك النتيجة رفع أتلتيكو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام أشبيلية، وتوقف رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز السابع.

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