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مجدي عبدالغني: "الدوري الوحيد اللي اللاعيبة مش بتسلم على بعض فيه هو المصري"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:32 ص
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مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
أمنية فوزي
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علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، على مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، قائلًا إن الشكل العام في مباراة كأس السوبر بالإمارات كان سيئًا.

وتابع "عبد الغني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "النادي الأهلي لو ذهب لمكان المباراة ستفرض عقوبات على نادي الزمالك".

وأشار، إلى أن الاحتقان بين جمهور الأهلي والزمالك هو نفس الاحتقان بين جمهور الأهلي والمصري، مؤكدًا أن ما يحدث الآن ليس رياضة، معلقًا: "الدوري الوحيد اللي اللاعيبة بتخلص المباراة ومش بتسلم على بعض هو الدوري المصري".
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الكلمات المفتاحية

مجدي عبدالغني الدوري

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