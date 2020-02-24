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بعد أحداث مباراة الأهلي والزمالك.. رضا عبدالعال يطالب بإلغاء السوبر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:51 ص
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رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
أمنية فوزي
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علق الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي، على أحداث مباراة السوبر، قائلًا: "كل إللي بيحصل ده بسبب فوز الزمالك بالسوبر والأهلي السبب، ما تلغوا السوبر".

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن "كهربا" هو من أشعل الفتنة في مباراة كأس السوبر بالإمارات.

ولفت المحلل الرياضي، إلى أن الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة منذ زمن، مؤكدًا أنه كان يجب على اتحاد كرة القدم أن يؤجل مباراة الغد بعد الأحداث الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

رضا عبدالعال السوبر الزمالك والأهلي

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