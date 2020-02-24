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عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يقاضي شقيق هيثم أحمد زكي لهذا السبب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:34 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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صرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه سيقيم دعوى قضائية ضد الشقيق الأصغر للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، بعد قيامه ببيع شقة الراحل التي كان يملكها عن والده، الفنان أحمد زكي.

وأكد أشرف زكى، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" مع الإعلامى وائل الإبراشي، بإنه من الممكن أن يقاضي شقيق الفنان الشاب الراحل لأن الشقة كانت تحوي عددًا كبيرًا من الرسائل الخاصة ب الفنان أحمد زكى إضافة إلى العديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـفيلم "أيام السادات".

يشار إلي أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، كانت صادمة للوسط الفني، حيث توفي داخل منزله بالشيخ زايد عن عمر يناهز الـ 35 نتجية هبوط في الدوره الدموية. 


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هيثم أحمد زكي الفجر الفني التاسعة الابراشي اشرف زكي

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