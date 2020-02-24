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إلهام عبد البديع تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أغنيتها الجديدة وأسباب اتجاهها للغناء

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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علقت الفنانة إلهام عبد البديع، على اتجاهها للغناء مؤخرًا، موضحة في البداية أنها لم تدرس قواعد الموسيقى، لكنها تريد أن تكون ممثلة شاملة.

وكشفت في تصريح لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أغنيتها الجديدة قائلة إنها تتناول في مضمونها قضية اجتماعية تخص المرأة، فيما رفضت الافصاح عن اسمها.

وأوضحت أن الأغنية من إنتاج هاني محروس، تأليف وتلحين أحمد صناني، توزيع شريف مجدي ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن الفنان حمادة هلال ومحمد رمضان والمخرج ياسر سامي استمعوا للأغنية وحظيت على إعجابهم، وأخبروها أنها ستنال إعجاب محبيها.

وعن استمرارها في الغناء قالت إن هذا الأمر سيتم تحديده بناءً على رد فعل الجمهور بعد سماعهم الأغنية.

في سياق آخر، تنتظر إلهام حاليًا عرض مسلسلها الجديد "فلانتينو"، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين،وفاء صادق،داليا البحيري، إلهام عبد البديع، حمدي الميرغني، بدرية طلبة، سليمان عيد، هدى المفتي، محمد الكيلاني، طارق الإيباري، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.


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منوعات مزيكا محمد رمضان الهام عبد البديع الفجر الفني اغنية

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