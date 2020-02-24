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بشرى سارة لشباب الخريجين من وزارة الرياضة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:08 ص
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبمشاركة القطاع الخاص، ملتقى توظيف لشباب الخريجين بمركز اعداد القادة بالجزيرة وذلك يوم الاثنين الموافق 2/3/2020، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والفنية.
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الكلمات المفتاحية

شباب الخريجين الرياضة

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