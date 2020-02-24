Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلهام عبد البديع تكشف لـ"الفجر الفني" عن مواصفات فتى أحلامها

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، عن حبها الشديد لمجال التمثيل وعن رغبتها في الاستمرار فيه وتحقيق نجاحات أكثر، مؤكدة أنها لن تستطيع أن تتركه من أجل أي رجل في الدنيا.

وأفصحت إلهام عبد البديع في تصريح خاص لـ الفجر الفني" عن مواصفات فتى أحلامها، حيث أكدت أنه لا بد أن يكون رجلاً بما تحمله الكلمة وأن يكون طموحًا ويتقبل طبيعة عملها في مجال التمثيل وأن يراعي جيدًا مواعيد عملها، لأن العمل في مجال الفن يستغرق ساعات طويلة وليس له موعدًا محددًا للانتهاء وأن يحافظ عليها ويعمل كذلك على اسعادها.

في سياق آخر، تنتظر إلهام حاليًا عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام،بطولة عادل إمام،حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز،داليا البحيري،رانيا محمود ياسين،سليمان عيد،طارق الإيباري، وفاء صادق، محمد الكيلاني،بدرية طلبة، هدى المفتي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممثلة فنانة دراما الهام عبد البديع الفجر الفني

أخبار تهمك

"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 13 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

زواج داليا البحيري وحمدي الميرغني فى مسلسل "فلانتينو"

بإطلالة كاجوال داليا البحيري تخطف أنظار محبيها في أحدث ظهور لها

تكريم داليا البحيري في "cairo fashion show7" وتتألق بإطلالة مميزة

محمد الكيلاني عن دلال عبد العزيز: "ألذ ست في مصر"

"الزعيم مش مجرد لقب".. هكذا علق حمدي الميرغني على صورته مع الفنان عادل إمام

بعد انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو".. داليا البحيري: يا خسارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status