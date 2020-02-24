"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)





عبر الفنان باسم سمرة عن استيائه الشديد إزاء تصريح محمد رمضان عنه بالأمس ووصفه بأنه "مكنش في وعيه" وذلك بعد دفع سمرة له في أحد الأفراح الشعبية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه مثل في السابق مع رمضان، من قبل حيث احتضنه في بدايته وكان يعتبره بمثابة شقيقه.





وانفعل على الهواء قائلًا: أقول لأمي إيه وأولادي إيه!.. على الكلام الأهبل اللي هو بيقوله".





يذكر أن محمد رمضان، صرح خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، بأن باسم سمرة "ما كنش في وعيه" خلال تعليقه على الفيديو المتداول مؤخرًا ويظهر خلاله سمرة وهود يدفعه بالكتف في أحد الأفراح الشعبية.









