حلا شيحا تحتفل بعيد ميلادها وسط فريق مسلسل "دهب عيرة" (صورة)

















احتلفت الفنانة حلا شيحا، بعيد ميلادها وسط فريق عمل مسلسلها الجديد "دهب عيره" الذي تشارك به في السباق الرمضاني.ونشرت حلا، مجموعة صور جدية لها أثناء الاحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت شيحا، على الصور قائلة: "23 فبراير عيد ميلادي النهاردة كان من اجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل (دهب عيرة) رمضان ٢٠٢٠ انتاج العدل جروب فاجئوني بعد التصوير باحتفال بسيط ليا بجد فرحت من قلبي وبشكرهم من قلبي ويارب تبقي سنة جميلة علينا كلنا أنا متفائلة جدًا جدًا إن السنة دي كلها خير".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "كل يوم وإنتي بخير حبيبتي"، فيما أضاف آخ: "أحلى فنانه".يذكر أن آخر أعمال حلا شيحا، مسلسل "زلزال"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في البطولة الفنان محمد رمضان وماجد المصري وهنادي مهنى.