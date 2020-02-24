حي "شجرة الدر" يغرق في شبر مياه بدمنهور (صور)

تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة البحيرة في غرق العديد من القرى والشوارع الرئيسية، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور والمشاة، وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات لكسح مياه الأمطار.



وتحولت عدد من المناطق بمدينة دمنهور خاصة منطقة "شجرة الدر" والتي يتم بها أعمال توصيل شبكات الصرف الصحي منذ عامين ولم تنتهي حتى الآن، إلى برك وبحيرات دون تدخل أحد من المسئولين لشفط مياه الأمطار قبل ارتفاع منسوبها وإغراقها للمحال التجارية والأدوار الأرضية بالمنازل.



كما كشفت غزارة الأمطار، عدم متابعة المسئولين لتسليك صفايات المطر ما أدى إلى انسدادها بشكل تام، ففي أقل من ساعة واحدة تحول شارع أحمد عرابي إلى بركة كبيرة من المياه، وأدى ذلك إلى توقف الحركة المرورية للمشاة والسيارات، الأمر الذي دفع المسئولين بشركة المياه إلى غلق أحد اتجاهاته محاولةً منهم لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة والتي قاربت علي الوصول إلى حافة رصيف الطريق.



وقرر محافظ البحيرة، إيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية، مع استمرار أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي، مؤكدا على انتشار جميع فرق معدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، حيث تعمل أكثر من 470 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة.



وأكد المحافظ، على استمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولا بأول.



وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى والالتزام بإتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك أو شرفات المباني القديمة.



بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، والتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، والاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطواريء، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الاقتراب من الأسوار أو الوقوف بالأماكن المكشوفة وخاصة فى حالة حدوث البرق.