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رئيس "الأعلى للإعلام": السيسي يمثل الأمل للمصريين في تحسن الأحوال المعيشية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:15 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر دولة آمنة مستقرة قادرة على دحر الإرهاب، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل الأمل للمصريين فى تحسن الأحوال المعيشية.

وأوضح " مكرم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدولة توفر مليون فرصة عمل للشباب كل عام لمواجهة البطالة.

وحول انتقادات التي وجهتها شكبة بي بي سي البريطانية لدولة المصرية قال: "لندن تدعم جماعة الإخوان.. ولا أقلق من الخلافات معهم؛ لأن هناك حدود مهنية يلتزمون بها ولكن أقلق من خلافتنا مع قطر وتركيا لأن ليس لديهم أي معايير مهنية".

وأشار، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل موقف ليبيا لإرسال مرتزقة إليها، مشيرًا إلى أن "أردوغان" يريد أن يحول ليبيا إلى شوكة في "خاصرة" مصر.
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الكلمات المفتاحية

مكرم محمد احمد السيسي الاحوال المعيشية

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