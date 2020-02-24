عمرو أديب: "معنى إن الأهلي والزمالك مش طايقين عمرو الجنايني.. إنه حيادي"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على هجوم نادي الزمالك والأهلي على رئيس اتحاد كرة القدم عمرو الجنايني، بعد صدور عقوبات ضد عدد من اللاعبين بالفريقين بعد مباراة السوبر المصري بالإمارات.



وقال "أديب "، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "معنى أن الأهلي والزمالك مش طايقين عمرو الجنايني.. فده علامة نجاح وحيادية"، مشيرا إلى أنه المعتاد أن يكون هناك نادي راض، ونادي غير راض.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لأول مرة نشوف الأهلي والزمالك في ساعة واحدة مجتمعين على شيء مثل الهجوم على عمرو الجنايني".



