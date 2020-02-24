لطيفة تطلق مبادرة "أقوى واحدة" بعد نجاح أغنيتها الجديدة





قائلة: "أسعد ايام حياتي.. اليوم زي ما وعدنا ١١٠ سيدة هيدربوا في مبادرة أقوى واحدة فاليوم هو أول يوم وبداية المبادرة مع ٢٤ سيدة وسعدت بيكم وبكم الطاقة والامل والتفاؤل والعزة والشرف والكرامة اللي في إرادتكم لتعيشوا حياة كريمة بالشغل والتدريب فرحانة بيكم وربنا يقدرنا على فعل الخير وربنا يقويكم ومعاكم لأخر نفس كل واحدة منكم هي أقوى واحدة".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الله يوفقك ويجازيكي كل خير".



يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، أغنية "أقوى واحده"، من كلمات عمرو المصري، وطرحتها على طريقةالفيديو كليب، على حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".













نشرت الفنانة لطيفة التونسية، مجموعة صور جديدة لها مع الإعلامية رضوى الشربيني، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت لطيفة، خلال الصور برفقة مجموعة كبيره من السيدات، حيث علقت