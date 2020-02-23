عاجل.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في دمشق





أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء دمشق، وتصدي وسائل الدفاع الجوي لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.





هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية، وتسقط عددًا منها في سماء الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق.

