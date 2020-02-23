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عاجل.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في دمشق

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء دمشق، وتصدي وسائل الدفاع الجوي لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية، وتسقط عددًا منها في سماء الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق.

وفي يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 فبراير الجاري، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء دمشق؛ حيث أفادت "سانا" بأنه تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، تعاملت معها منظومات الدفاعات الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

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الكلمات المفتاحية

سوريا دمشق الدفاع الجوي السوري الدفاع الجوي

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