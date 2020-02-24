الطالع الفلكي الإثنين 24/2/2020..مَحَاذِير السّفَر!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 16 أمشير قبطى ، 24 شُبَاط رُومى، غُرّة رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عزيزتى الطائشة ، بنت غنيّة زَيّك مَيْصَحِّشْ تسافر لوحدها من غير مَتْكُون فِحْمَايِةْ أهلها ، لأنّك فريسة سهلة جداً لأىّ واحد زَيّى بِيْعِيش على فلوس النّاس.(يُوسف فخر الدّين من فيلم مع حُبّى وأشواقى-1977)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر رَجَب

الأشهر الحُرُم فى الثقافة العربيّة القديمة الجاهليّة هى تلك الأشهر التى يمتنع فيها العرب عن القتال فيما بينهم،والإتفاق ميثاق شرف لايتم إنتهاكه تحت أى ظرف، فيُقابل الرّجل قاتل أبيه فلا يتمكّن من إيذائه لأنه تحت نفوذ إحدى الأشهر الحُرُم ، هذه الأشهر هى مُحرّم الحَرَام ، رَجَبْ، ذو القعدة، ذو الحجّة.





سُمّى رَجَبْ بمعنى يُرْجَبْ أى يُعظّم و المشهور بأنّه مُنَصّل الأسِنّة حيث يتمّ التخلّى عن الأسِنّة والرّمَاح تعظيماً لحُرمة الشّهروبالتّالى فيُمكن تسميته الأصَمّ أى الأطرش لأنه لايُسْمَع فيه قعقعة السّلاح، فى حضارة سَبَأ دولة حِمْيَرْ يُدعى ذو مخظوم ،أمّا فى حضارة ثمود العرب البائدة فهو هُوبَل، هذا لايمنع أنّ العرب قد ينتهكون ميثاق الشّرف فقد وقعت حرب الفُجّار والتى سُمّيت بذلك لفجور العرب فيها حيث تقاتلو فيما بينهم أثناء الأشهرالحُرُم واستمرّت هذه الحرب أربعة سنوات منذ العام 586 ميلاديّة.





*القمر فى الحُوت يعنى

إضاءة الطريق أمامك للسفر داخل وخارج وطنك بغرض البحث عن لقمة العيش الشريفة ، البحث عن وظيفة جديدة أو إضافيّة ، فالحوت لايجد رزقه من الطعام والزواج إلا فى نهاية رحلته للمحيطات البعيدة الدافئة ، ولأن شرف وعلوّ الزهرة هو برج الحوت فالبحث عن عروسة أوعريس بجدّ واجتهاد تزداد فرصته للنجاح بمشيئة الله تَعَالى ، كما أنه وقت مناسب لعثورك على أغراضك المفقودة ، إرتفاع الحَدَسْ/الشفافيّة/الإدراك الأثيرى لتبدأ فى القلق تجاه شخص أو موضوع دون سبب منطقى لكن إرتفاع إنزعاجك النفسى تجاه هذا الشخص أوالموضوع يُجبرك على التمهّل وغالباً ما تصدق حاسّتك السادسة ، هذه الحاسّة تزداد لدى الإناث وخلال حلول القمر فى بُرج الحُوت وأيضاً خلال الأيّام الثلاث الأخيرة من الشهر القمرى العربى ،هذا لايعنى أن تنجرف وراء شعورك بالإرتياح تجاه شخص فتُعطيه الأمان فقط لمجرّد أنك واثق من حاسّتك السادسة والتى لايجب أن تكون بالضرورة صادقة فالتشويش على جهاز الإستقبال العصبى والأثيرى/ ريسيفر لديك وارد الحدوث كما يحدث لأجهزة الموبايل أو ريسيفر القنوات الفضائيّة بسبب عوامل تشويش من البيئة كدخولك فى حالة غضب أو شهوة أو جوع تتسبب فى طمس القدرة لحاستك السادسة على الإدراك.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتُسرع بتنفيذ أول حل يصل لعقلك ،فكّر فى حل آخر ولو على سبيل الإحتياط ، لاتُرسل صبيّاً ليُنجز عمل الرجال،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: رُبّما قمت بصنع مشاكل لاداعى لها حول عيوب تافهة،إحمِ نفسك من مشاعر العناد وتواصل مع الآخرين بود ومحبة ، وتقبل الحلول الوَسَط.





برج الجوزاء: لاتقدّم إقتراحات أو نصائح لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج السّرطان: تطفل وتدخل الآخرين بشئونك الخاصّة خطأ تتحمل جزءاً منه ، كن حازماً ولاتسمح للآخرين بتجاوز الخطوط الحمراء وأولها شئونك الخاصّة.





برج الأسد: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء: عينك كالصّقر فى إلتقاط العيوب والشوائب فى العمل ، إن شعرت بخلل بمُستند و لاتعرفه فلاتوقّع عليه ،صدّق إحساسك وخذ وقتك الكافى.





برج الميزان: النّظام والرّوتين مهما كان مزعجاً فقد تم صنعه لسبب وجيه، تعطيلك عن الحركة السريعة للمزيد من الحذر وفحص التوافه الصغيرة الماكرة.





برج العقرب: ضع أموالك بين ضلوعك ولا تُبدِ أيّة إشارة لمركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ،أعداء النجاح والحسودين.





برج القوس: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الجدى: إحترس لألفاظك فهناك من ينتظر زلّة لسان تصدرعنك ،إن كنت وضعت بيضك كله فى سلّة-وظيفة واحدة فهذا سبب أدعى لتكون حذراً.





برج الدّلو: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.



