أسماء لمنور تشعل "إنستجرام" بإطلالة حمراء







يذكر أن آخر أعمال أسماء لمنور، أوبريت "صناع الأمل"، الذي شارك فيه مجموعة كبيره من الفنانين من ضمنهم الفنانة أحلام وبلقيس ونجوى كرم وجمية البدوي.









نشرت الفنانة أسماء لمنور، مجموعة صور جدية لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت أسماء، خلال الصور مرتدية فستانًا طويلًا بأكمام شفون ومترز بالخرز وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق طويل".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة الإمارتيه، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "تبارك الله الفستان جميل"، فيما أضاف آخر "أناقة عنوان" كما علق آخر: "أنيقه في كل شئ".