بعد "ماكنش في وعيه".. باسم سمرة لـ محمد رمضان: "اصحى لنفسك"

عقب الفنان باسم سمرة، على ما قاله الفنان محمد رمضان خلال حواره أمس على التليفزيون المصري عنه بأن سمرة "ماكنش في وعيه" عندما اصطدم به في أحد الأفراح، قائلا: "أنا ابن ناس محترمة ومش هرد".



وأضاف "سمرة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا بحب محمد رمضان بس مش عارف الشيطان سايقه ولا إيه.. معرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده"، متابعا منفعلا: "اصحى لنفسك".



وتابع، "محمد رمضان بيقول على نفسه نمبر وان.. أنا هوريك"، داعيا محمد رمضان لمناظرة فنية بحيث يؤديان فيلما قصيرا سويا مدته 10 دقائق، ويكون الحكم للجمهور.

