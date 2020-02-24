Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد "ماكنش في وعيه".. باسم سمرة لـ محمد رمضان: "اصحى لنفسك"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الفنان باسم سمرة، على ما قاله الفنان محمد رمضان خلال حواره أمس على التليفزيون المصري عنه بأن سمرة "ماكنش في وعيه" عندما اصطدم به في أحد الأفراح، قائلا: "أنا ابن ناس محترمة ومش هرد".

وأضاف "سمرة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا بحب محمد رمضان بس مش عارف الشيطان سايقه ولا إيه.. معرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده"، متابعا منفعلا: "اصحى لنفسك".

وتابع، "محمد رمضان بيقول على نفسه نمبر وان.. أنا هوريك"، داعيا محمد رمضان لمناظرة فنية بحيث يؤديان فيلما قصيرا سويا مدته 10 دقائق، ويكون الحكم للجمهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان فنانين باسم سمرة

أخبار تهمك

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ ساعتين و 50 دقيقة

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

11:55 م

"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)

12:24 ص

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status