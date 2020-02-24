رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": المجلس مهمته حماية حرية الكلمة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لابد من توفير قدر من حرية الرأي والتعبير والإبداع، مشيرًا إلى أن المجلس مهمته يحمي حرية الكلمة.



وأوضح " مكرم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم سحب اختصاصات من المجلس الأعلى للإعلام دون أخد رأيه، مضيفًا: "وزير الإعلام يزعل لو قلت أنا المسئول عن الإعلام".



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "وزير الإعلام متربص بيه وأنا متربص بيه، وهذا ما يجعل العمل الإعلامي غير مكتمل وغير جيد".

