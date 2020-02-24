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رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": المجلس مهمته حماية حرية الكلمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:53 ص
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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لابد من توفير قدر من حرية الرأي والتعبير والإبداع، مشيرًا إلى أن المجلس مهمته يحمي حرية الكلمة.

وأوضح " مكرم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم سحب اختصاصات من المجلس الأعلى للإعلام دون أخد رأيه، مضيفًا: "وزير الإعلام يزعل لو قلت أنا المسئول عن الإعلام".

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "وزير الإعلام متربص بيه وأنا متربص بيه، وهذا ما يجعل العمل الإعلامي غير مكتمل وغير جيد".
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الكلمات المفتاحية

حرية الكلمة الاعلى للاعلام

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