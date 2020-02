أحمد مجدي يستعرض رشاقته بالجيم (صور)

View this post on Instagram

التكرار كالإنتظار.. عملية مملة ولكنها ضرورية للعقل والجسد وتستدعي الصبر والحكمة. ولكن الأهم من بلوغ الهدف هو أن يمر الوقت أثناء تلك العملية بوعي وحضور. هنا تصبح التجربة أهم من النتيجة ⠀⠀ ⠀ #أحمد_مجدي #AhmedMagdy