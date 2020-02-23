أحمد مجدي يستعرض رشاقته بالجيم (صور)

نشر الفنان أحمد مجدي، مجموعة صور جديدة له من داخل صالة الجيم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر أحمد، خلال الصور مرتدي"تيشرت نص كوم باللون الاسود وشورت باللون الازرق".وعلق مجدي، على الصور قائلًا:"التكرار كالإنتظار عملية مملة ولكنها ضرورية للعقل والجسد وتستدعي الصبر والحكمة ولكن الأهم من بلوغ الهدف هو أن يمر الوقت أثناء تلك العملية بوعي وحضور. هنا تصبح التجربة أهم من النتيجة".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"عاش يامجدي" وأضاف آخر"بالتوفيق".ويذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "الآنسة فرح"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنانة رانيا يوسف وتامر فرج وعارفة عبد الرسول.