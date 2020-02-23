Advertisements
Advertisements
Advertisements

المملكة تحتل المركز الأول عربياً والعاشر في ترتيب الدول الأقوى بالعالم

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
حصلت المملكة العربية السعودية، على المركز العاشر في ترتيب الدول الأقوى في العالم، والأولى عربياً لعام 2020، وفقاً للتصنيفات السنوية للقوة في تقارير الأخبار الأمريكية، والتي تستند على السلطة والنفوذ الملاحظ لتلك البلدان. حسب تقرير نشره موقع "ذاورلد اندكس" الدولي.

وذكر الموقع بأن نشرات الأخبار في الولايات المتحدة عادة ما تصف المملكة باسم "عملاق الشرق الأوسط" إشارة إلى مساحتها الشاسعة واهميتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والدينية على المستويين الدولي والاسلامي.

واحتلت المراكز الخمسة الأولى عالمياً الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا، والمملكة المتحدة.

وجاء تصنيف أقوى دول العالم بناء على تحليل التقارير التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار وتشغل صناع السياسة وتشكل الأنماط الاقتصادية العالمية.

وتعتبر هذه التصنيفات جزءاً من دراسة سنوية لأفضل الدول في العالم والتي تعتمد في تقييم 80 دولة بناءً على مشاركة مختصين دوليين طلب منهم ربط تلك الدول بخصائص تشمل قوة تحالفاتها وتأثيرها الاقتصادي على المستويات الإقليمية والدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عربيا عالميا المملكة العاشر الترتيب الاقوى الأولى

أخبار تهمك

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ أقل من ساعة

عمرو الجنايني: "لن نتراجع" المباراة في موعدها وهناك طريق وحيد لتخفيض العقوبات

منذ ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ ساعتين و 42 دقيقة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

10:25 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status