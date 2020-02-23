المملكة تحتل المركز الأول عربياً والعاشر في ترتيب الدول الأقوى بالعالم

حصلت المملكة العربية السعودية، على المركز العاشر في ترتيب الدول الأقوى في العالم، والأولى عربياً لعام 2020، وفقاً للتصنيفات السنوية للقوة في تقارير الأخبار الأمريكية، والتي تستند على السلطة والنفوذ الملاحظ لتلك البلدان. حسب تقرير نشره موقع "ذاورلد اندكس" الدولي.

وذكر الموقع بأن نشرات الأخبار في الولايات المتحدة عادة ما تصف المملكة باسم "عملاق الشرق الأوسط" إشارة إلى مساحتها الشاسعة واهميتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والدينية على المستويين الدولي والاسلامي.

واحتلت المراكز الخمسة الأولى عالمياً الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا، والمملكة المتحدة.

وجاء تصنيف أقوى دول العالم بناء على تحليل التقارير التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار وتشغل صناع السياسة وتشكل الأنماط الاقتصادية العالمية.

وتعتبر هذه التصنيفات جزءاً من دراسة سنوية لأفضل الدول في العالم والتي تعتمد في تقييم 80 دولة بناءً على مشاركة مختصين دوليين طلب منهم ربط تلك الدول بخصائص تشمل قوة تحالفاتها وتأثيرها الاقتصادي على المستويات الإقليمية والدولية.