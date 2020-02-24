منة فضالي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

















خضعت الفنانة منه فضالي، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية "جمبيسويت باللون الاسود ومترز بالخرز الفضي وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق".ونشرت منه، مجموعة صور جديدة لها من الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت فضالي، على الصور قائلة: "شكرًا لك يا الله ليس فقط لهذا اليوم ولكن لكل يوم".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "قمر قوي" وأضاف آخر: "إيه الحلاوه دي يامنه"، فيما علق ثالث قائلًا: "منوش العسل".يذكر أن آخر أعمال منه فضالي، مسلسل"بنت القبائل"، الذي تدور أحداثة في إطار صعيدي وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض.