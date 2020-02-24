"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان



وأشار "أبو اليسر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "إحنا مش عصابة يا أستاذ محمد رمضان"، نافيا ما ردد رمضان بشأن أن لديه رخصتين، معقبا: "فين الرخصتين.. موجود فين في العالم ده".



وأضاف: "عيب أوي أنه يقول أنه يخصص ليا مرتب شهري"، موضحا أنه ليس لديه مانع أن يحصل على تعويض من محمد رمضان ولكن في حضور الفريق القانوني، متابعا: "أنا الحكومة فعلا داخل الطائرة، زي القبطان في السفينة".



ونفى أبو اليسر، ما قاله محمد رمضان أنه هو من دعاه للتصوير داخل الكابينة، معقبا: "استحالة.. وحياة ابني ما حصل"، لافتا إلى أنه موافق أن يجلس مستشاره القانوني مع فريق محمد رمضان بدلا من اللجوء للمحاكم.



وتابع أن محمد رمضان موهوب ومحبوب، ولكن تصرفاته تسيىء له، مستطردا: "بيتريق عليا وأنا في هذه المشكلة".



عقب الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، على ما قاله الفنان محمد رمضان خلال حواره على التليفزيون المصري بشأن أزمة الطائرة، قائلا: "والله ما طلبت من محمد رمضان ولا مليم.. أنا مش بهتم بالفلوس".