لومير: فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليًا إذا احتاجت لذلك





وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"





قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إن "فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليًا أو ثنائيًا أو متعدد الأطراف"، محذرًا من مزج الانتعاش الاقتصادي في الدولة المتوسطية الصغيرة مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة، وباريس مستعدة دائما لمساعدة لبنان،وأضاف لومير، لـ"رويترز" في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين (مجموعة العشرين) الكبرى، لقد كان الحال دائمًا في الماضي وستكون هذه هي الحال في المستقبلوتالع: أننا" نعلم أن هناك روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية الانتعاش الاقتصادي في لبنان، وهي اليوم حالة الطوارئ الواضحة، ومسألة إيران".ومع تعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان، أوضحت دول الخليج العربية التي يقودها السنة والتي ساعدت في الماضي أن أي دعم يتوقف على تنفيذ بيروت لإصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأسباب الجذرية مثل فساد الدولة والحكم السيئ، حيث طلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لمساعدته على التعافي.وقال الوزير الفرنسي: إن "قرارات الحكومة اللبنانية ضرورية بشكل عاجل لتحسين الوضع على الأرض".