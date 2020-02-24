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أسعار الذهب اليوم الإثنين 24-2-2020.. وتوقعات بتراجع المعدن الأصفر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

حالة من الهدوء في أسعار الذهب بأول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع سعر المعدن الأصفر كمرحلة تصحيحية بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية في سعر جرام الذهب والتى بلغت نحو 13 جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:

توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".

وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.

وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 809.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 708 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  606.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,664 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر  606.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 708 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   809.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,664  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

803 إلى 806

عيار 22 

736 إلى 739

عيار 21

703 إلى 704

عيار 18

603 إلى 604

عيار 14

469 إلى 470

عيار 12

402 إلى 403

الاونصة

24.987 إلى 24.058

الجنيه الذهب

5,624 إلى 5,640

الكيلو

803.429 إلى 805.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 809.25 جنيه     

 52.56 $

سعر الذهب عيار 22

 641.75جنيه

 48.46 $

اسعار الذهب عيار 21

708جنيه

46.26 $

اسعار الذهب عيار 18

 606.75جنيه

39.65 $

سعر الذهب عيار 14

472جنيه

30.84 $

سعر الذهب عيار 12

404.5جنيه

26.43 $

سعر الذهب عيار 9

303.5جنيه

19.82 $

اسعار أوقية الذهب

25,576 جنيه

1,644 $

اسعار جنيه الذهب

5,664 جنيه

370.04 $

اسعار كيلو الذهب

809,250 جنيه

52,862 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

22 فبراير

812.38

709.60

606.80

469.73

401.19

21 فبراير

812.44

709.66

606.84

469.76

401.22

20 فبراير

800.50

699.21

597.89

462.80

395.25

19 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

18 فبراير

795.5

696

596.5

464

398.75

17 فبراير

785.25

687

588.75

458

392.5

16 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

15 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

14 فبراير

787.5

689

590.5

499

393.25

13 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


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