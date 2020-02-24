أسعار الذهب اليوم الإثنين 24-2-2020.. وتوقعات بتراجع المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





حالة من الهدوء في أسعار الذهب بأول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع سعر المعدن الأصفر كمرحلة تصحيحية بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية في سعر جرام الذهب والتى بلغت نحو 13 جنيه خلال الأسبوع الماضي ، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:





توقعات أسعار الذهب:





توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.





وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.





وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".





وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.





وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.





وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 809.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 708 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 606.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,664 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 606.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 708 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 809.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,664 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 703 إلى 704 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 24.987 إلى 24.058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803.429 إلى 805.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 809.25 جنيه 52.56 $ سعر الذهب عيار 22 641.75جنيه 48.46 $ اسعار الذهب عيار 21 708جنيه 46.26 $ اسعار الذهب عيار 18 606.75جنيه 39.65 $ سعر الذهب عيار 14 472جنيه 30.84 $ سعر الذهب عيار 12 404.5جنيه 26.43 $ سعر الذهب عيار 9 303.5جنيه 19.82 $ اسعار أوقية الذهب 25,576 جنيه 1,644 $ اسعار جنيه الذهب 5,664 جنيه 370.04 $ اسعار كيلو الذهب 809,250 جنيه 52,862 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 22 فبراير 812.38 709.60 606.80 469.73 401.19 21 فبراير 812.44 709.66 606.84 469.76 401.22 20 فبراير 800.50 699.21 597.89 462.80 395.25 19 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 18 فبراير 795.5 696 596.5 464 398.75 17 فبراير 785.25 687 588.75 458 392.5 16 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 15 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 14 فبراير 787.5 689 590.5 499 393.25 13 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25







