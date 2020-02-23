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خاص| حمو بيكا لـ"الفجر الفني": "المهرجانات المقدمة للنائب العام قديمة ومسحتها"
الأحد 23/فبراير/2020 - 11:48 م
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سعد نبيل
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قال نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أن المهرجانات التي قدم بيها بلاغًا للنائب العام صباح اليوم، مر على طرحها ما يقرب من ست سنوات، حيث كان في بداية مشواره داخل عالم المهرجانات.
واكد "بيكا"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على انه يقوم بمسح جميع اعماله التي اثارت غضب الجمهور، ونقابه المهن الموسيقية، وذلك في محاوله منه لتقديم اعمالا راقيه تليق بالذوق العام.
يذكر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيهًا على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.
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