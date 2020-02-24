Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الثقافة": مستعدون لدفع أي مقابل للحصول على مقتنيات مكتب أحمد زكي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:12 ص
Advertisements
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها ستطلب من مالك مكتب أحمد زكي، جرد محتويات الشقة سواء كانت صورًا أو خطابات أو كافة مقتنيات، خاصة وأن الوزارة ستعمل على إعداد متحف، للحفاظ على مقتنيات هذا الفنان العظيم.

ولفتت "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية " الأولى"، مساء الأحد، أن الوزارة مستعدة لدفع أي مقابل للحصول على هذه المقتنيات، معقبة: "عايزين نصل لتفاهم هادئ وونهي هذا الأمر".

ومن جانبه، قال حمدي هندي، مشتري مكتب أحمد زكي، إنه قام بشراء مكتب أحمد زكي بكل مقتنياته من نجل شقيق هيثم أحمد زكي، لافتًا إلى أنه سيتعاون مع زارة الثقافة لحصلوها على أي مقتنيات بمقابل مادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ايناس عبد الدايم الثقافة احمد زكي

أخبار تهمك

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

11:55 م

"الشيطان سايقه".. باسم سمرة ينفعل بعد إساءة محمد رمضان له في برنامج "الإبراشي" (فيديو)

12:24 ص

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status