"الثقافة": مستعدون لدفع أي مقابل للحصول على مقتنيات مكتب أحمد زكي

قالت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها ستطلب من مالك مكتب أحمد زكي، جرد محتويات الشقة سواء كانت صورًا أو خطابات أو كافة مقتنيات، خاصة وأن الوزارة ستعمل على إعداد متحف، للحفاظ على مقتنيات هذا الفنان العظيم.



ولفتت "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية " الأولى"، مساء الأحد، أن الوزارة مستعدة لدفع أي مقابل للحصول على هذه المقتنيات، معقبة: "عايزين نصل لتفاهم هادئ وونهي هذا الأمر".



ومن جانبه، قال حمدي هندي، مشتري مكتب أحمد زكي، إنه قام بشراء مكتب أحمد زكي بكل مقتنياته من نجل شقيق هيثم أحمد زكي، لافتًا إلى أنه سيتعاون مع زارة الثقافة لحصلوها على أي مقتنيات بمقابل مادي.

