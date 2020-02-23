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"ميدو": قرارات اتحاد الكرة صائبة والمؤامرة أصبحت كل حاجه في حياتنا

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:15 م
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ميدو
ميدو
علي نبوي
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يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة السوبر صائبة.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏ارى ان قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير".


وأضاف :"يجب ان تدعم الدولة قرارات اتحاد الكرة فما يحدث الان فرصة ذهبية للإصلاح".

وتابع :"ارفع القبعة احترامًا لعمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة".

وأتم :"الناس اللي بتقول عمرو الجنايني كان بيحتفل مع الزمالك..اتقوا الله الراجل راح للنادي الأهلي سلمهم درع الدوري ومنصور معاهم..هو احنا لازم تبقى المؤامرة كل حاجه في حياتنا".

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