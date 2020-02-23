"ميدو": قرارات اتحاد الكرة صائبة والمؤامرة أصبحت كل حاجه في حياتنا

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة السوبر صائبة.

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة السوبر صائبة.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏ارى ان قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير".

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏ارى ان قرارات اتحاد الكرة كلها صائبة وهي بداية الإصلاح بأن القانون يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير".

وتابع :"ارفع القبعة احترامًا لعمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة".

وتابع :"ارفع القبعة احترامًا لعمرو الجنايني على شجاعتهم في اتخاذ القرارات والمواجهة".

وأتم :"الناس اللي بتقول عمرو الجنايني كان بيحتفل مع الزمالك..اتقوا الله الراجل راح للنادي الأهلي سلمهم درع الدوري ومنصور معاهم..هو احنا لازم تبقى المؤامرة كل حاجه في حياتنا".