محمد صبحي: طالبت الدولة بمتابعة ما يشاهده أطفالنا.. وأنا من مؤيدي نظرية المؤامرة (فيديو)

كرم قصر السينما مساء اليوم، الفنان الكبير محمد صبحي، ضمن برنامج "نجم وندوة" وتم تكريمه خلالها وكانت تحت عنوان "50 عام فن، وأدار الندوة الفنان تامر عبد المنعم.



وخلال الندوة قام الفنان محمد صبحي، بالحديث عن السوشيال ميديا ومطالبته للدولة ووزارة الثقافة بمتابعه ما يشاهده أطفالنا، وبأنه من مؤيدي نظرية المؤامرة.



وقال محمد صبحي: "المنشورات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أبشع ما نتصور، والكارتون الذي يشاهده الأطفال يُعلمهم أن يكونوا مثليين ويتزوجوا بورقة، ويكون غير طبيعي كما خلقه الله.



وتابع "صبحي": طالبت الدولة، ووزارة الثقافة، والإعلام أن يروا طريقة لمتابعة أطفالنا على ما يقوموا بمشاهدته، والمثقفين والنخبة هم ضد نظرية المؤامرة.



وأشار محمد صبحي، بإصرار بأنه من مؤيدي نظرية المؤامرة، وعند قراءته للتاريخ يكتشف بأنه به مؤامرات غائبة عن الشعوب والمثقفون كانو يتناقلوها لشعوبهم في القديم بالشكل الذي لم يكن فيه التواصل بهذه الصورة.



وأضاف بأنه تم رسم خريطة للوطن العربي عام 1983، وهو ما نحن فيه الآن وأبشع وكانت بالأوان ورأيناها جميعًا ولم نصدقها، وكانو يقولون نحن الدول المتقدمة نستخسر ثمن الرصاصة في العرب.

