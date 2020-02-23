آرسنال ضد إيفرتون 2/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي





تغلب فريق آرسنال الإنجليزي على ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.





اهداف مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

افتتح إيفرتون التسجيل في الثانية 49 عن طريق مهاجمه دومينيك كالفريت-لوين، ليكون ثاني أسرع هدف هذا الموسم ببطولة البريميرليج، وأدرك المهاجم الشاب إدوارد نكيتاه هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 27، وتقدم الجانرز بالهدف الثاني في الدقيقة 33 عن طريق المهاجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، وفي الوقت بدل الضائع نجح البرازيلي ريتشارليسون في تسجيل هدف التعادل للتوفيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2/2.





وفي الشوط الثاني، عاد الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/3 للجانرز.





وبهذه النتيجة، يحتل آرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما تراجع إيفرتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

وكان آرسنال قد حقق فوزًا غاليًا على حساب أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس الماضي، بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.



تشكيل مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي





وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - شكوردان موستافي - دافيد لويز - سعيد كولاسيناك.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - مسعود أوزيل.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - إدوارد نكيتاه - بيير-إيمريك أوباميانج.

وبدأ إيفرتون المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جوردن بيكفورد.

خط الدفاع: ليتون بينيز - ماسون هوليجت - ياري مينا - جبريل سيديبي.

خط الوسط: مورجان شيندرالين - جيلفي سيجوروسون - فابيان ديلف.

خط الهجوم: ريتشارليسون - كلويفرت لوين - أليكس إيوبي.

بالفيديو.. ملخص و اهداف مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:-