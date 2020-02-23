Advertisements
Advertisements
Advertisements

آرسنال ضد إيفرتون 2/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:15 م
Advertisements
آرسنال ضد إيفرتون
آرسنال ضد إيفرتون
Advertisements

آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق آرسنال الإنجليزي على ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.

اهداف مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
افتتح إيفرتون التسجيل في الثانية 49 عن طريق مهاجمه دومينيك كالفريت-لوين، ليكون ثاني أسرع هدف هذا الموسم ببطولة البريميرليج، وأدرك المهاجم الشاب إدوارد نكيتاه هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 27، وتقدم الجانرز بالهدف الثاني في الدقيقة 33 عن طريق المهاجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، وفي الوقت بدل الضائع نجح البرازيلي ريتشارليسون في تسجيل هدف التعادل للتوفيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2/2.

وفي الشوط الثاني، عاد الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/3 للجانرز.

وبهذه النتيجة، يحتل آرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما تراجع إيفرتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

وكان آرسنال قد حقق فوزًا غاليًا على حساب أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس الماضي، بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - شكوردان موستافي - دافيد لويز - سعيد كولاسيناك.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - مسعود أوزيل.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - إدوارد نكيتاه - بيير-إيمريك أوباميانج.

وبدأ إيفرتون المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جوردن بيكفورد.

خط الدفاع: ليتون بينيز - ماسون هوليجت - ياري مينا - جبريل سيديبي.

خط الوسط: مورجان شيندرالين - جيلفي سيجوروسون - فابيان ديلف.

خط الهجوم: ريتشارليسون - كلويفرت لوين - أليكس إيوبي.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة ارسنال وايفرتون في الدوري مباراة ارسنال وايفرتون اليوم في الدوري مباراة ارسنال وايفرتون اليوم ايفرتون الدوري الانجليزي ارسنال وايفرتون في البريميرليج ارسنال وايفرتون ارسنال آرسنال ضد إيفرتون

أخبار تهمك

عمرو الجنايني: "لن نتراجع" المباراة في موعدها وهناك طريق وحيد لتخفيض العقوبات

منذ ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

برشلونة ضد آرسنال | البرسا يفوز على الجانرز ويُتوج بلقب كأس خوان جامبر الودية (فيديو)

ارسنال ينتصر على بيرنلي في غياب النني بالجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز

ملخص وأهداف مباراة آرسنال ضد بورنموث 0/1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة ارسنال ضد شيفليد يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

آرسنال ضد كريستال بالاس 2-2 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Arsenal يسقط مجددا أمام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في الدوري الأوروبي.. وإقالة "إيمري" الأبرز! (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

10:25 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status